2021/08/11 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، حول الحصيلة الأخيرة للحرائق: "سجلنا استشهاد 17 مدنيا منذ بداية الحرائق، واستشهاد 25 عسكريا".وتابع حديثه بالقول إن الحكومة في اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مقتل 25 فردا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في عدة مناطق بالبلاد. وكتب تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو".يذكر أنّ الغابات في الجزائر تعرّضت الاثنين، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة.وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرّض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42 شخصا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).