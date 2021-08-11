محافظ كربلاء يعلن اعتقال قاتل مدير البلدية عبير الخفاجي

2021/08/11 | 02:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأربعاء، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار على مدير البلدية عبير الخفاجي.

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وأكد بيان لمكتب الخطابي تلقى "ناس" نسخة منه، (11 آب 2021)، اعتقال "القاتل".

ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، باحتجاز القوة الأمنية المرافقة لمدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، على خلفية حادثة مقتل الأخير خلال حملة لإزالة التجاوزات.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه (11 آب 2021)، أنّ "وزير الداخلية أمر بحجز القوة الأمنية المرافقة للمغدور عبير الخفاجي بعد أن تعرض لاطلاق نار اثناء أدائه الواجب، مما ادى الى وفاته في منطقة المعملجي بمحافظة كربلاء".

وأضاف البيان، أنّ َ"التوجيه صدر لعدم أدائهم الواجب المناط بهم وعدم قدرتهم على منع حصول هذا الحادث".

وأظهر مقطع مصور لحظة إطلاق النار على مدير بلدية كربلاء عبير سليم الذي اغتيل أثناء حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة.

وشارك العشرات في مراسم تشييع مدير البلدية التي أقيمت مساء الثلاثاء، (10 آب 2021)، بعد أن توفي مدير البلدية متأثراً بإصابته برصاصة.

ونعى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، وفاة مدير بلدية المحافظة عبير سليم، بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حملة لرفع التجاوزات.

وذكر الخطابي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 اب 2021)، انه "ببالغ الحزن والاسف نعزي انفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه والمخلص في عمله الاستاذ عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة ، بعد اغتياله اثناء اشرافه على حملة لازالة التجاوزات على الشوارع العامة".

واضاف الخطابي "كان الفقيد في مقدمة المدراء النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المجتمع والصالح العام ، وبصماته واضحة جدا في كربلاء".

واشار الى انه "بهذه الحادثة المؤسفه تكون كربلاء قد خسرت واحدا من اهم الموظفين النبلاء الذين تفانوا لاجل خدمة كربلاء المقدسة على مر التاريخ".

واظهرت مشاهد مصورة من داخل احد مستشفيات كربلاء، الثلاثاء، حالة من الحزن والغضب عقب وفاة مدير بلدية المحافظة عبير الخفاجي بعد إصابته بثلاث رصاصات خلال تنفيذه حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.

وتوفي مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر، الثلاثاء، متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال عملية رفع التجاوزات في المحافظة.

وذكر مصدر محلي، ان "مدير بلدية كربلاء توفي متأثراً بطلق ناري تعرض له خلال عملية رفع التجاوزات".

وكان مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر أصيب، الثلاثاء، بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي وصلت إلى مراسل "ناس"، (10 آب 2021)، من مصادر محلية فإن "إصابة مدير البلدية جاءت إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء حملة لإزالة التجاوزات".

يتبع ...

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