محافظ كربلاء يعلن اعتقال قاتل المهندس عبير سليم

2021/08/11 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعاعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اعتقال قاتل مدير بلدية المحافظة المهندس عبير سليم.وقال الخطابي في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه "تم إلقاء القبض على قاتل المهندس عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة".وفي وقت سابق من امس الثلاثاء، توفي مدير بلدية كربلاء المقدسة، عبير الخفاجي، بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدير بلدية كربلاء المقدسة، عبير الخفاجي، توفي بعد اصابته بثلاث رصاصات في صدره، خلال اشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي".وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، قد وجه بحجز القوة الامنية التي كانت ترافق المغدور مدير بلدية كربلاء المقدسة عبير سليم الخفاجي.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه الجهات المختصة، بحجز عناصر الشرطة التي كانت ترافق المغفور له مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير سليم، بعد أن تعرض لاطلاق نار أثناء اداءه الواجب، مما ادى الى وفاته في منطقة المعملجي بمحافظة كربلاء المقدسة".

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