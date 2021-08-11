"عذبونا وأهانوا كرامتنا".. "اقتحام" معسكر لعراقيين عالقين في ليتوانيا

2021/08/11 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ شاب عراقي عالق على الحدود الليتوانية البيلاروسية موقع الحرة بـ"اقتحام" جنود ليتوانيين لمعسكر للمهاجرين "وإطلاق الغاز المسيل للدموع" ما أدى إلى وقوع "إصابات"

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