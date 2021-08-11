مطالبات باستثمار مؤتمر بغداد مع دول الجوار لحل مشكلة المياه

2021/08/11 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

طهران: محمد صالح صدقيان

سلّم وزير الخارجية، فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي دعوة رئيس الحكومة مصطفی الكاظمي لحضور مؤتمر السلام لدول الجوار العراقي.

وقال حسين: إن تنظيم "مؤتمر دول الجوار العراقي" يأتي في سياق الاجراءات الهادفة الى دعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي لدى العراق، مشيرا الی ان ترسيخ الامن المستدام في المنطقة لن يتحقق من دون مشاركة البلدين الجارين.



ورأى أن انعقاد هذا المؤتمر سيوفر ظروف الحوار بين الدول وصولا الى الفهم المشترك على صعيد المنطقة.

في حين، وصف الرئيس رئيسي مبادرة الحكومة العراقية في عقد مؤتمر للسلام في بغداد بأنها "خطوة مباركة"، مشيرا الی دعم ايران الكامل للعراق وسعيها للمساهمة بحل مشكلات العراق " لأنها تعد نمو هذا البلد وازدهاره من نموها وازدهارها".

وعد الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة قضاياها وتحسين العلاقات في ما بينها، خطوة باتجاه تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين.

وكان وزير الخارجية قد اجری مباحثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف تركزت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات التي تشهدها

المنطقة.

كما التقی حسين امس الثلاثاء أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضية مواجهة الارهاب والتدخل الخارجي في المنطقة.

وفي سياق اخر، دعت لجنة الزراعة النيابية رئيس الوزراء لاستثمار مؤتمر دول الجوار لطرح مشكلة المياه وإيجاد حلول لها مع الجانبين التركي والإيراني.

وقال عضو اللجنة جمال فاخر في حديث لـ"الصباح": إن "أزمة المياه بدأت ملامحها تظهر في العراق، وهناك الكثير من الأنهر جفت أو قلت مياهها، إذ إن إيران قطعت مياه نهر الكارون وواردات تركيا من المياه دون المستوى المطلوب، وبالرغم من المفاوضات مع تركيا وإيران إلا انها لم تقدم أي شيء".

وأضاف أن "ملف المياه يجب أن يتبناه رئيس الوزراء شخصياً لأنه ملف مهم"، موضحاً أن "هناك لجانا مشكّلة ولكنها لم تقدم شيئا عمليا، وعلى الرئاسات الثلاث التدخل لحل هذا الموضوع لاسيما أن هناك الكثير من الأراضي الزراعية جفت، وإذا استمر الوضع بهذه الصورة فإننا سنشهد هجرة من الأرياف الى المدن بسبب قلة المياه".

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