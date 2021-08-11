رئيس الوزراء: إعلان أسماء المستحقين لقطع الأراضي خلال شهر

2021/08/11 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت، أمس الثلاثاء، استكمال تسجيل قطع الأراضي ضمن مشروع "داري" السكني.

وأضاف الكاظمي، في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني خلال شهر، مبيناً أن عدد الاستمارات المستوفية للشروط عبر الموقع الإلكتروني لمشروع "داري" بلغ 3 ملايين و463 ألفاً و921 استمارة.

على صعيد ذي صلة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي: إن "رئيس الوزراء أوصى بتوفير جميع سبل إنجاح الانتخابات المقبلة"، مضيفاً ان "مجلس الوزراء وافق على قانون جهاز الأمن الوطني وسيحال إلى البرلمان لإقراره".

وأشار إلى ان المجلس "خصص 750 مليون دينار لوزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق"، وصوّت على "منح وزارة الثقافة حق التصرف باستعمال البيوت التراثية لحمايتها من الاندثار".



واشار الى أن "وزارة الهجرة طلبت تخصيصات طارئة بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية".

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