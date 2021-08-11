قوات مشتركة لحماية أبراج الطاقة

2021/08/11 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل: شروق ماهر

كشفت رئاسة أركان الجيش عن وضع خطط بديلة لحماية ابراج الطاقة الكهربائية، اثر تصاعد عمليات استهدافها لتشمل عدة محافظات.

وقال رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله، في مؤتمر صحفي حضرته "الصباح": إنه سيتم نشر قوات مشتركة بالقرب من الابراج على مدار الـ24 ساعة تعمل خصيصا على حمايتها، فضلا عن فرض عقوبات صارمة بحق المتورطين بهذه

الهجمات.

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