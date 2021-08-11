بينهم محافظ وقاض وضباط.. السعودية تصدر أحكاماً بتهم

2021/08/11 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر مسؤول في "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية عن صدور أحكام قضائية ضد مسؤولين في قضايا باشرتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، وتم عرض المتهمين فيها على المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، وفق بيان للهيئة

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