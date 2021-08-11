ميسي يكشف سبب انضمامه إلى باريس

2021/08/11 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحدث ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي.وقال ميسي عبر الموقع الرسمي لسان جيرمان: "أسعى بفارغ الصبر لبدء فصل جديد من مسيرتي المهنية في باريس".وأضاف النجم الأرجنتيني: "النادي ورؤيته ينسجمان تماما مع طموحاتي، وأدرك تماما حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين".وختم: "لدي تصميم على أن أبني إلى جانب اللاعبين والمسؤولين شيئًا رائعًا للنادي وللمشجعين، لا أطيق الانتظار حتى تلمس قدماي ملعب حديقة الأمراء". من جانبه، قال ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي: "سعيد بانضمام ليونيل واختياره سان جيرمان، نحن فخورون بهذه الخطوة، ونرحب به وسط عائلته".وأضاف: "لم يخفِ ميسي رغبته في مواصلة التطور على أعلى مستوى والفوز بالبطولات، طموحه يتناسب تماما مع تطلعات إدارة النادي".وأتم: "انضمام ميسي يعني نجاحا كبيرا لسياستنا في التعاقدات العالمية، ويضاف إلى مدربنا الرائع وجهازه الفني، وأتمنى أن يصنع هذا الفريق تاريخا لأنصارنا في جميع أنحاء العالم".ووقع ميسي على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة.المصدر: كورة

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