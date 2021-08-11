"بقيمة 600 مليون دولار".. شبكة العملات المشفرة تشهد "أكبر" اختراق في تاريخها

2021/08/11 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة، الثلاثاء، أن قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق أنظمتها الأمنية وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

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