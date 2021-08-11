دليل بناء الجمهورية الجديدة (1) - محمد نبيل صابر

2021/08/11 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_نبيل_صابر منذ ان تم اعلان وسم الجمهورية الجديدة على شاشات التلفاز، وأعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه والجميع يتساءل كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ومع تزايد التساؤل خاصة في ظل إطلاق عملة جديدة في نوفمبر المقبل ومعدلات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وبدء انتقال الوزارات اليها والمدن الجديدة في طول البلاد وعرضها، يبدو البحث عن إجابة يسير في طرق ضبابية وفى نقطة ضعف واضحة عبر الرئيس السيسي عن غضب ......





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