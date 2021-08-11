مجلس الوزراء يوافق على قانون جهاز الأمن الوطني تمهيداً لإحالته إلى البرلمان

2021/08/11 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على قانون جهاز الأمن الوطني، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وقال المتحدث باسم المجلس، حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إن «مجلس الوزراء وافق خلال جلسة اعتيادية عقدها اليوم على قانون جهاز الامن الوطني، وسيحيله إلى مجلس النواب لإقراره».

وأضاف، أن «المجلس خصص مبلغ 750 مليون دينار إلى وزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدائر الكتب والوثائق، بينما طلبت وزارة الهجرة 3 تخصيصات بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية».

وأشار ناظم، إلى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أوصى خلال الجلسة بتوفير كل سبل إنجاح الانتخابات المقبلة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «بدأنا تدقيق بيانات الاستمارات المقدمة للحصول على قطع الأراضي لتحديد المستحقين.بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع (داري) السكني.وقال الكاظمي خلال الجلسة إنه «سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني خلال شهر».وأضاف أن عدد الاستمارات المستوفية للشروط عبر الموقع الإلكتروني لمشروع داري بلغ (3 ملايين و463 ألفاً و921) استمارة.

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