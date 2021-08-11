محافظ البصرة يوجه بإزالة التجاوزات في شارع القائم بـ «الحيانية»

2021/08/11 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

باشرت لجنة رفع التجاوزات في ديوان محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، بإزالة التجاوزات الحاصلة على شارع القائم في منطقة حي الحسين (الحيانية)، بالتنسيق مع كوادر بلدية البصرة وإسناد الأجهزة الأمنية.



وجاءت الحملة بتوجيه من محافظ البصرة «المباشرة بإزالة تجاوزات باعة الاغنام عن شارع القائم بالتعاون مع بلدية البصرة ومديرية الافواج والنجدة».

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني إن هذا الشارع صرفت عليه أموال كبيرة، منوها إلى أنه سيتم منع جميع التجاوزات الحاصلة من قبل بعض بائعي الأغنام في هذا الشارع.

بدورهم، شكر مواطنون محافظ البصرة، فيما أعلنوا تأييدهم لمبادرة لجنة رفع التجاوزات وسط المدينة بعد الانتهاء من اكساء وتطوير الشوارع.

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