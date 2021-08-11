بمقارنته مع أمراض أخرى.. علماء يبحثون إمكانية

2021/08/11 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الصعوبات التي تواجه حملة توزيع التطعيمات ضد كوفيد-19 في العالم، وتردد عدد كبير من الناس في أخذ التطعيمات، وظهور سلالات جديدة تتطور بسرعة، تتلاشى الآمال بالقضاء نهائيا على الفيروس الذي أصاب العالم قبل أقل من عامين ولا تزال تداعياته قائمة حتى اليوم

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