2021/08/11 | 06:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كربلاء يعلن اعتقال قاتل مدير بلدية المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/11 | 06:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يعلن اعتقال قاتل مدير بلدية المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يعلن اعتقال قاتل مدير بلدية المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).