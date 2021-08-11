العذراءُ المُطوّبة … وشمس الدين التبريزي - فاطمة ناعوت

2021/08/11 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Twitter: @FatimaNaoot اليومَ غُرة شهر محرم 1443، رأس السنة الهجرية، كلّ عامٍ ومصرُ والعالمُ بخير.



ويصوم أشقاؤنا المسيحيون هذه الأيام انتظارًا لعيد السيدة العذراء عليها وعلى ابنها السلام بعد أيام، فكلّ عام ومصرُ والعالمُ بخير.



ولهاتين المناسبتين الطيبتين أقدمُ لكم هذا المقطع من كتاب" قواعدُ العشق الأربعون" للكاتبة "إيليف شافاك".مرَّ شهرُ رمضان بسرعة.



وحلّ عيدُ الفطر يوم الأحد، وبع ......





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