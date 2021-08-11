خطورة أقصى اليمين البرجوازي على البشرية! - توما حميد

2021/08/11 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد لقد بات موقف اليمين البرجوازي من وباء كورونا واللقاحات ضد هذا الفيروس والكم الهائل من المعلومات المضللة التي ينشرها أنصع مثال على وقوف اقصى اليمين ضد العلم عندما تتطلب مصالحه السياسية هذا الامر، حتى إذا كان هذا يعني الاضرار بسلامة ومصير المجتمع البشري بأكمله.



فرغم ان ارقام الوفيات حول العالم نتيجة الوباء تدحض بشكل قاطع الادعاءات حول عدم خطورة فيروس كورونا ورغم ان الإحصاءات الواردة من الدول التي سج ......





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