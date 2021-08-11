الكاظمي يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة

2021/08/11 | 07:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة كربلاء المقدسة، وذلك بحسب بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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