عايزين (إستكاروس) يا حكومة . - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس بغض النظر عن ما إعتقدة الأجداد و أمنوا به و نشروه بين الابناء و الأحفاد ..
عن ما يحدث للإنسان بعد وفاته ..
و أنه ينتظرة نعيم مقيم أو عذاب دائم ..يتوقف علي سلوكياته أثناء تواجده حيا علي الأرض .
فإن كون الموت هو نهاية تواجد الكائن الحي علي هذه الأرض ..
واقع لا يمكن ..
بعقلنا الحالي ..
و علمنا المحدود ..معارضته..
أو التملص من حقيقة حدوثة ..
ما يجرى بعد أن تحرق الجثة أو تأكلها الضوارى ..
أو ......
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