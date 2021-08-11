عايزين (إستكاروس) يا حكومة . - محمد حسين يونس

2021/08/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس بغض النظر عن ما إعتقدة الأجداد و أمنوا به و نشروه بين الابناء و الأحفاد ..



عن ما يحدث للإنسان بعد وفاته ..



و أنه ينتظرة نعيم مقيم أو عذاب دائم ..يتوقف علي سلوكياته أثناء تواجده حيا علي الأرض .



فإن كون الموت هو نهاية تواجد الكائن الحي علي هذه الأرض ..



واقع لا يمكن ..



بعقلنا الحالي ..



و علمنا المحدود ..معارضته..



أو التملص من حقيقة حدوثة ..



ما يجرى بعد أن تحرق الجثة أو تأكلها الضوارى ..



أو ......





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