عايزين (إستكاروس) يا حكومة . - محمد حسين يونس



عايزين (إستكاروس) يا حكومة . - محمد حسين يونس
2021/08/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس بغض النظر عن ما إعتقدة الأجداد و أمنوا به و نشروه بين الابناء و الأحفاد ..

عن ما يحدث للإنسان بعد وفاته ..

و أنه ينتظرة نعيم مقيم أو عذاب دائم ..يتوقف علي سلوكياته أثناء تواجده حيا علي الأرض .

فإن كون الموت هو نهاية تواجد الكائن الحي علي هذه الأرض ..

واقع لا يمكن ..

بعقلنا الحالي ..

و علمنا المحدود ..معارضته..

أو التملص من حقيقة حدوثة ..

ما يجرى بعد أن تحرق الجثة أو تأكلها الضوارى ..

أو ......

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