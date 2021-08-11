2021/08/11 | 07:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي حول مقتل المسؤول الكربلائي: سنكون اكثر شدة مع المتحاوزين على الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/11 | 07:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي حول مقتل المسؤول الكربلائي: سنكون اكثر شدة مع المتحاوزين على الدولة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي حول مقتل المسؤول الكربلائي: سنكون اكثر شدة مع المتحاوزين على الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).