على خلفية اغتيال مدير بلديتها.. الكاظمي يزور عائلة الشهيد ويعد بالقصاص

2021/08/11 | 08:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى محافظة كربلاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الكاظمي

"زار عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة".وأضاف أنه "قدم التعزية لعائلة الشهيد، مؤكداً أن القاتل سينال جزاءه العادل، بعد ان تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية"، مبينا أننا "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".

وأكد الكاظمي بحسب البيان أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

ولفت إلى أن "الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه".

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