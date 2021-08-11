الغنوشي: نجحنا في تجنب إراقة الدماء.. وعلى الرئيس التونسي القبول بالحوار

2021/08/11 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي إن على الرئيس التونسي، قيس سعيد، "التراجع عن سياسة حافة الهاوية"، والدخول في حوار ، محذرا من أن إرث "ثورة 2011" قد أضحى في خطر، وفقا لمقال رأي نشره باللغة الإنكليزية في صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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