عن مرض عبادة الحزب الشيوعي القاتل - عماد كريم

2021/08/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_كريم يأخذ الكثيرون على الحزب الشيوعي العراقي انه تخلى في موْتمره الخامس عام 1993 عن اللينينية وأنا لست من أنصار هذا الرأي.



ما قاله الحزب هو انه يتخذ الماركسية منهجاً في التفكير وكانت هذه خطوة الى الامام.



فما قاله لينين مرة وكنا نحفظه عن ظهر قلب من "ان النظرية الماركسية كلية الجبروت لأنها صحيحة" هو قول أقرب الى الشعار الحزبي منه الى حقيقة علمية.



فما ان تدعي نظرية ما بأنها كلية الجبروت والصحة حتى تخرج عن ......





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