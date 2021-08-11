هل تأليه ماركس يتطابق مع فكره؟ - نبيل عودة

2021/08/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة اقرأ لشيوعيين قدامي مقالات تثير حيرتي ان كانوا حقا يفقهون معنى ما يكتبون.



واقرأ حتى لمثقفين شيوعيين شباب نسبيا تحليلات تثير حيرتي ايضا إذا كان ذلك المثقف يكتب بتفكير ام ينهج على منوال التقليد الذي ساد الفكر الشيوعي خلال الحقبة السوفييتية؟في حوار قبل سنوات مع قائد شيوعي عربي في قرية بالجليل، اثناء ندوة فكرية كما سميت، وكان الفكر منها براء.



سمعنا عن الأوهام التي ما تزال عالقة براس رفيقنا عن مارك ......





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