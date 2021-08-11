2021/08/11 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة كربلاء المقدسة.وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل صباح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل كربلاء ويطلق حملة “البطل عبير” المركز الخبري الوطني.

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