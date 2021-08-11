2021/08/11 | 08:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطن ي أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة ستكون اكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة والقانون.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي من كربلاء: سنكون اكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة المركز الخبري الوطني.

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