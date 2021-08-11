الطاقة الامريكية: اسعار النفط ستبقى عند الـ72 دولار للبرميل

2021/08/11 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت إدارة معلومات الطاقة لوزارة الطاقة الأمريكية، الاربعاء، بقاء أسعار النفط عند مستوى الـ 72 دولارا للبرميل حتى شهر تشرين الثاني المقبل، حسبما جاء في التقرير الشهري للإدارة.وخفضت الإدارة توقعاتها بشأن أسعار نفط برنت في عام 2022 إلى 66 دولارا للبرميل.

كما توقعت وزارة الطاقة أن يكون إنتاج دول "أوبك" من النفط حتى نهاية العام الجاري أدنى من الحد المقرر وفق الصفقة النفطية لبلدان "أوبك+"، وذلك بمقدار مليون برميل في اليوم خلال الربع الثالث من العام وبمقدار 0.3 مليون برميل يوميا في الربع الأخير منه.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أنها بانتظار لقاء جديد لدول "أوبك+" في كانون الاول المقبل، حيث من المتوقع أن تدخل تعديلات على خطتها لتقليص الإنتاج النفطي.

وتوقعت الوزارة الأمريكية أن متوسط إنتاج "أوبك" من النفط في النصف الآني من عام 2021 سيبلغ 27.6 مليون برميل في اليوم، أو أقل بـ 0.6 مليون برميل في اليوم مما كان في توقعاتها السابقة.

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