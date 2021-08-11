الخطابي يعلن القبض على قاتل مدير بلدية كربلاء

2021/08/11 | 08:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء، فجر الاربعاء،

القبض على قاتل مدير بلدية كربلاء

الشهيد عبير سليم ناصر والذي قتل في يوم

امس الثلاثاء.

وقال نصيف الخطابي في بيان مقتضب، تلقته

وكالة نون الخبرية، انه "تم القاء القبض

عل

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