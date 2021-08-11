2021/08/11 | 08:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن الشروع بعملية امنية واسعة في صحراء الرطبة.وذكر بيان للخلية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على جهود واستطلاع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع،فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الانبار، بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.واوضح ان هذه العملية تاتي لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن اوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية./انتهى9

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