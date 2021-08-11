الكاظمي يزور منزل عائلة الشهيد عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء/ موسع

2021/08/11 | 08:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة.وقدّم الكاظمي التعزية لعائلة الشهيد، مؤكداً أن القاتل سينال جزاءه العادل، بعد ان تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية .وبيّن أننا سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام، وأكد أن القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى.وقال إن الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه./انتهى9

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