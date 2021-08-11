الكاظمي يطلق حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم الخفاجي

2021/08/11 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم الخفاجي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء، أن الكاظمي اطلق حملة لرفع التجاوزات في جميع انحاء العراق تحمل اسم مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي".واضاف أن" رئيس الوزراء وجه بمعاقبة افراد الدورية التي كانت مكلفة بحماية مدير البلدية اثناء الواجب".وزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة.

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