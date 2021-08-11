تقرير أمني: هجمات سيبرانية صينية على أهداف في إسرائيل والإمارات

2021/08/11 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت أهداف إسرائيلية وإماراتية لعمليات تجسس إلكترونية واسعة النطاق من قبل مجموعة صينية، وفقا لشركة "فاير آي" المتخصصة بالأمن السيبراني.

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