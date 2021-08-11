2021/08/11 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، بانطلاق عملية كبرى في صحراء الرطبة، بمشاركة التحالف الدولي.وذكر بيان للخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على جهود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية كبرى في صحراء الرطبة بمشاركة التحالف الدولي المركز الخبري الوطني.

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