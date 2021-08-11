2021/08/11 | 08:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح دراسية للطلبة غير العراقيين في جامعة بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/11 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح دراسية للطلبة غير العراقيين في جامعة بابل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح دراسية للطلبة غير العراقيين في جامعة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).