2021/08/11 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن المخول رسميا بإدارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الاربعاء، أن رئاسة الوزراء الغت قرار دمج الوزارة مع الصحة بسبب تداعياته الكبيرة، بينما كشف في الوقت ذاته عن تصنيف العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من البيئة حول فك ارتباطها عن الصحة المركز الخبري الوطني.

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