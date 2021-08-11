محافظ كربلاء يعلن القبض على قاتل مدير بلدية المحافظة

2021/08/11 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاربعاء، إلقاء القبض على قاتل مدير بلدية المحافظة المهندس (عبير سليم).

وقال الخطابي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 آب 2021)، انه "تم إلقاء القبض على قاتل المهندس (عبير سليم الخفاجي) مدير بلدية كربلاء ".

وافاد مصدر امني، امس الثلاثاء، بتعرض مدير بلدية كربلاء مع اثنان من موظفي البلدية باطلاق نار من قبل مجموعة من الاشخاص في منطقة التجاوزات.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (10 آب 2021)، انه "تم اطلاق النار على مدير بلدية كربلاء المهندس عبير مع اثنين من موظفيه من قبل مجموعة من الاشخاص اثناء ازالة التجاوزات على طريق الحر قرب كلية الصفوة في المحافظة".

واضاف، انه "تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ولم تعرف حالتهم الصحية الى الان".

وذكر مراسل NRT عربية، ان "مدير بلدية كربلاء المهندس (عبير سليم ناصر) توفي متأثرا بطلق ناري تعرض له خلال عملية رفع التجاوزات".

N.A

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