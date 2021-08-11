الكاظمي لعائلة الفقيد عبير سليم: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين

2021/08/11 | 09:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه.

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