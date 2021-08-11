البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة يقيمان ورشة «تأهيل قادة التحول الرقمي»

2021/08/11 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، برعاية البنك المركزي العراقي، ورشة عمل "تأهيل قادة التحول الرقمي" في محافظة ذي قار.

و‏يوفر هذا البرنامج دورات تدريبية مجانية بمختلف التخصصات من منصة "كورسيرا" العالمية وهي تعتبر الأعلى تقييما وبمختلف التخصصات التي تساعدهم في سوق العمل (اقتصاد، محاسبة، برمجة، تصميم، لغات، تسويق، وغيرها) بالإضافة لشهادة ‏معترف بها من جامعات ومؤسسات عالمية رائدة في مختلف الاختصاصات والمجالات".

وحضر الورشة قائممقام الناصرية منير البكاء وعدد من مدراء الدوائر المعنية بالتدريب والتمويل في المحافظة وكذلك ممثلين عن جامعة ذي قار والجامعة الوطنية ومدير مدرسة الموهوبين في الناصرية وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الناصرية وممثل عن منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNDP وحشد كبير من شباب الناصرية.

كما قدم مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية شيروان انور مصطفى تفاصيل المشروع وابرز اهدافه و المراحل التي حققها.

وكانت احدى الفقرات المتميزة هي عرض لاربعة من الطلبة الموهوبين الصغار اللذين شاركوا في برنامج EDTL وحصلوا بتميز عالي على عدد من شهادات من جامعات عالمية أثارت اعجاب الجميع، علما أن هناك 30 طالبا وطالبة من مدارس الموهوبين جميعهم حصلوا على شهادات من جامعات عالمية وعدد كبير لايزالون في طور المشاركة بالبرنامج.

كذلك قدم منير البكاء فائق شكره وتقديره لجهود رابطة المصارف الخاصة العراقية والبنك المركزي العراقي في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

يذكر أن برنامج EDTL حقق مشاركه تزيد عن 1200 مشارك في مقعد تدريبي وكل مقعد تدريبي يحق له المشاركة باي عدد من الدورات التخصصية المقدمة من جامعات وشركات عالمية من خلال منصة كورسيرا العالمية من مختلف المستويات بضمنها طلبه الجامعات وعدد كبير من العلماء العراقيين الصغار من هيئة رعاية الموهوبين اللذين يشاركون في البرنامج حققوا مشاركة بحدود 7500 دورة مختلفة.

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