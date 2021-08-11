مكاسب ثمينة للذهب وسط مخاوف من متغيرات دلتا

2021/08/11 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء ، حيث خففت المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "دلتا"، الضغط من ارتفاع عائدات الدولار والسندات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1732.49 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1٪ إلى 1733.50 دولارًا.

وأثارت المؤشرات في الأيام الأخيرة لتحسن سوق العمل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب من المتوقع ، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر يوم أمس الاثنين.

ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم ، ولكن رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يضعف جاذبية السبائك لأنه سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير العائد.

وارتفعت الفضة 0.1٪ لتصل إلى 23.34 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 ٪ إلى 1003.98 دولارات واستقر البلاديوم عند 2642.87 دولاراً.

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