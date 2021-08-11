ضاحي خلفان: أمريكا شاخت وفقدت ثقة العالم بسياستها.. وعهد قوتها انتهى

2021/08/11 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن السياسات الأمريكية تقف عاجزة أمام ردع إيران مشيرا إلى أن واشنطن فقدت ثقة العالم بها

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