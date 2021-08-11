2021/08/11 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية في الهند عن تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وجاء في البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء: “تم تسجيل 38353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.وبهذا يتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 32 مليونا، وهو ثاني أعلى عدد، بعد الولايات المتحدة.[…]

ظهرت المقالة الهند..



إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 32 مليونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 32 مليونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 32 مليونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).