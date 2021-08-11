2021/08/11 | 09:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يأمر بحجز القوة الأمنية المرافقة لمدير بلدية كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/11 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يأمر بحجز القوة الأمنية المرافقة لمدير بلدية كربلاء) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يأمر بحجز القوة الأمنية المرافقة لمدير بلدية كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).