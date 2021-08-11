الكاظمي: جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات

2021/08/11 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، فيما شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء المقدسة، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك".

ووجّه الكاظمي بـ"تسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، والاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون"، لافتا إلى أن "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".

وجاءت القوات الأمنية بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي "على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، مؤكداً أن "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، بجميع المحافظات".

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