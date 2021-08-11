بالصور.. قاتل مدير بلدية كربلاء يمثل امام الكاظمي في موقع الجريمة

2021/08/11 | 10:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور تحصلت عليها وكالة نون

الخبرية، قاتل مدير بلدية كربلاء وهو

يمثل مقيداً أمام رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي، في موقع الجريمة.

وأشرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الاربعاء، بنفسه على

ح

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