الكاظمي من منزل مدير بلدية كربلاء: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين (صور)

2021/08/11 | 10:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاربعاء، القبض على قاتل مدير

بلدية كربلاء المهندس عبير سليم،

مؤكداً أن الحادثة لن تمر مرور الكرام،

فيما تعهد بأن السلطات ستكون أكثر شدة

مع المتجاوزين.

وقال الم

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