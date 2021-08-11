مجلس أمناء هيئة الإعلام يصدر قرارا بإلغاء إعمام رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسات الإعلامية

2021/08/11 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس الأمناء في هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، قرارا بالغاء الاعمام الصادر للمؤسسات الإعلامية بخصوص الضيوف في البرامج الحوارية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ( بغداد اليوم)، ان "مجلس الامناء اصدر قرارا بالغاء الاعمام الصادر للمؤسسات الاعلامية من قبل علي المؤيد".

وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، في وقت سابق، تعليمات بشأن ضيوف البرامج الحوارية في القنوات الفضائية.

وقالت الهيئة في وثيقة صادرة عنها ، إنه "نهيب بوسائل الإعلام الالتزام ومراعات المعايير المهنية، ومنها استضافة ذوي الاختصاص والكفاءة العالية ومن له القدرة على تدارك المواقف الحرجة وعدم الوقوع في الأخطاء التي تؤدي إلى تأزيم الوضع السياسي والأمني وحتى الاجتماعي".

وطالبت بتجنب دعوة أفراد أو جهات "محظورة دستوريا وقانونيا او مدانين وفق أوامر قضائية"، مشددة على "عدم السماح لضيوف البرامج بطرح الحوارات التي تشكل تهديدا للنظام الديمقراطي في العراق او تساهم في تعطيل الانتخابات".

واكدت الهيئة على "الامتناع عن طرح كل ما يسيء للذات الالهية والاديان والمذاهب والرموز الدينية والمعتقدات والاديان الاخرى"، مشددة على "منع الحوارات المخلة بالاداب او الخادشة بشكل واضح للحياء والذوق العام او الالفاظ النابية التي توحي بمضامين غير لائقة".

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