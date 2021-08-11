اللجنة القانونية تجيب.. هل يستطيع البرلمان تعديل وقراءة اي قانون جديد بعطلته التشريعية

2021/08/11 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصاوضحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول إمكانية المجلس تعديل أو قراءة أي قانون جديد، خلال عطلته التشريعية.وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي، دخل في عطلة تشريعية تنتهي بداية الشهر التاسع (ايلول)"، مبينا أن "خلال هذه العطلة لا يستطيع المجلس تعديل او قراءة اي قانون جديد".

وأوضح أن "مجلس النواب العراقي، خلال عطلته التشريعية يمكنه عقد جلسات طارئة اذا حدث أمر مهم وعاجل في البلاد".

وأضاف الغزي، أن "هذه الجلسات الطارئة تعقد من خلال دعوة رئاسة المجلس وتحديد سبب الجلسة التي على اثره دعت الرئاسة النواب للحضور الى البرلمان".

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