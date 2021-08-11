صحف الاربعاء تولي اهتماما لانعقاد قمة قادة دول جوار العراق في بغداد نهاية الشهر الحالي..ولاستشهاد مدير بلدية محافظة كربلاء

2021/08/11 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لانعقاد قمة قادة دول جوار العراق في بغداد نهاية الشهر الحالي..ولاستشهاد مدير بلدية محافظة كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي جراء إصابته بطلق ناري اثناء حملة لإزالة تجاوز على طريق "الحُر" قرب كلية الصفوة في المحافظة.فقد قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تسلما ، دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، للمشاركة في القمة التي ستعقد في بغداد خلال الايام المقبلة ، لمناقشة التعاون المشترك وترجمة الاتفاقيات على ارض الواقع .ونقلت الصحيفة عن بيان للديوان الملكي الاردني قوله ان (عبدالله الثاني تسلم رسالة من الكاظمي، نقلها وزير المالية المالية علي علاوي خلال لقاء جمعهما في قصر الحسينية بالعاصمة عمان دون الكشف عن مضمونها أو أي تفاصيل بشانها )، مضيفا (جرى خلال اللقاء تأكيد وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره)، واشاد العاهل الاردني (بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق)، ولفت إلى (ضرورة ترجمة المشاريع الاقتصادية الثنائية بين البلدين والثلاثية مع مصر على أرض الواقع)، محملا (علاوي، تحياته للكاظمي).واضافت الصحيفة ان مصدرا كشف في وقت سابق ان فحوى الرسالة التي ارسلها الكاظمي لملك الاردن ، تتضمن دعوته للمشاركة في مؤتمر الحوار الاقليمي المزمع عقده في بغداد قريبا.واوضحت الصحيفة ان وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له،وصل الى العاصمة الإيرانية، طهران لتسليم رئيسي دعوة من الكاظمي لحضور مؤتمر بغداد.وذكرت الوزارة في بيان امس (حسين التقى رئيسي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران وناقش مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، فضلا عن تسليم الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء للرئيس الإيراني لحضور إجتماع القمة لدول الجوار العراقي)، وتابع انه (يرافق الوزير في زيارته الى ايران ، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي ورئيس دائرة الدول المجاورة في الخارجية احسان العوادي).من جانها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة العلاقات الخارجية النيابية عدت انعقاد قمة قادة دول جوار العراق في بغداد في نهاية الشهر الحالي خطوة باتجاه انفتاح العراق على العالم، وفيما شددت على ضرورة ضمان مشاركة غالبية الزعامات في المؤتمر قبل انعقاده، رأى محلل سياسي ان الحكومة تسعى الى ان يكون العراق واحة وجسرا للتفاهم والالتقاء بين كل دول المنطقة، فضلا عن اعلان الرئيس الفرنسي مشاركته في مؤتمر قمة بغداد.واوردت الصحيفة تصريحا لعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مثنى امين، اكد فيه ”: ان انعقاد قمة قادة دول جوار العراق في بغداد يعد خطوة باتجاه انفتاح العراق نحو دول العالم.لافتا الى: ان الانفتاح فيه مصلحة ومنفعة كبيرة للعراق.مضيفا ان العراق إذا اراد الانفتاح على العالم فعليه ان يبدأ بدول الجوار.مبينا: ان ازمات دول الجوار احيانا تسوق الى العراق بطريقة واخرى.مشيرا الى: ان تعزيز العلاقة مع اطراف الصراع سيضمن عدم تسويق تلك القضايا الى العراق وعدم استخدام العراق كساحة صراعات وتصفية حسابات بين الدول.وشددت الصحيفة على تاكيده ان حضور الزعامات الى القمة يعتمد على طبيعة الدعوة الموجهة والتوقيت ودراسة سبل الاستجابة والالية التي يمكن من خلالها للقادة ان يستجيبوا مثل هذه الدعوة.وشدد على: العراق ان يضمن مشاركة الزعامات قبل ان يبدأ بهذا المؤتمر على اقل الغالبية المطلقة منهم.وتابعت الصحيفة من جهته، قال المحلل السياسي، عصام الفيلي،”: ان واحدة من اهم الاسباب التي تدعو لإقامة مثل هكذا مؤتمر هو ان حكومة الكاظمي تبنت نهجا خاصا فيما يعرف بموضوع الانفتاح على كل دول الجوار وكذلك دول العالم.مضيفا ان حكومة الكاظمي تريد ان يكون العراق واحة وجسرا للتفاهم والالتقاء بين كل دول المنطقة، لاسيما ان هنالك رغبة لدى كل هذه الدول في التقارب بوجهات النظر في وقت تعيش المنطقة ازمات متلاحقة، وليس هنالك بصيص امل للمعالجة، وعليه فالعراق تبنى مثل هكذا اجتماعات فيما سبق بين الجانب الايراني والسعودي في هذا الاطار.وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مدير بلدية محافظة كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي استشهد جراء إصابته بطلق ناري اثناء حملة لإزالة تجاوز على طريق "الحُر" قرب كلية الصفوة في المحافظة.واضافت الصحيفة ان الخفاجي استشهد بعد ان اقدم احد المواطنين من سكنة دور التجاوز في حي الزهراء السكنـي، على اطلاق النار عليه، مما ادى الى اصابته بثلاث اطلاقات نارية، نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج غير انه فارق الحياة متأثرا بتلك الاصابة.واوضحت الصحيفة ان القوات الامنية سارعت الى ملاحقة الجاني واعتقاله"./انتهى

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