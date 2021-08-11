التغيرات المناخية والكارثة البيئية - زهير الخويلدي

2021/08/11 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي شهد الكوكب الأزرق بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض تزايد الحرائق واشتعال العديد من الغابات وتضرر المناطق الخضراء وهلاك الثروة الجبلية واندثار الحيوانات النادرة وتكاثر الفيضانات وعنف السيول الجارفة.



يمكن تعريف المناخ بأنه متوسط الظروف التي يحدثها في مكان معين (درجة الحرارة، والأمطار، الرطوبة) محسوبة وفقًا لملاحظات لا تقل عن 30 عامًا (حددتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية).



كما يحدد المناخ ويفسر ظروف ا ......





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