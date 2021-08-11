من يعرقل الانسحاب الأميركي من العراق ؟ - رضي السماك

2021/08/11 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك لعل كل من يقرأ بعين موضوعية مجردة من العواطف والأهواء والأحكام السياسية المسبقة في تطور مواقف الإدارة الأميركية من مستقبل وجودها العسكري منذ أحتلال جيشها العراق في 2003 حتى يومنا، سيخلص حتماً بأنها جادة لسحب جميع قواتها من أرض الرافدين، لكن لن يكون بطبيعة الحال هذا الانسحاب فورياً في وقت واحد بل على مراحل وبما بحفظ ماء وجهها كأقوى دولة عظمى ، وقد تأكدت هذه الحقيقة إثر زيارة رئيس الوزراء مصطفى ال ......





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